Протесты в США: власти Нью-Йорка отменили комендантский час

Мэр города Билл де Блазио объяснил этакое решение мирным характером субботних протестов.

Власти Нью-Йорка в воскресенье отменили комендантский час, введенный для подавления протестов в связи с убийством Джорджа Флойда.

«Мы отменяем комендантский час, и это решение вступает в силу немедленно. Вчера и сегодня ночью мы увидели город в самом лучшем свете», – сообщил в мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Твиттере.

Комендантский час, вступавший в силу с 20:00, был введен в Нью-Йорке впервые за несколько десятилетий, после того как столкновения между демонстрантами, выступающими против жестокости полиции, и стражами порядка приобрели насильственный характер. Но в субботу вечером полиция отступила, позволив мирным демонстрациям продолжаться после 20:00, отмечает «Голос Америки».

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Первоначально предполагалось, что комендантский час будет действовать, по крайней мере, до воскресенья, 7 июня, включительно.

В ответ на твит де Блазио десятки комментаторов призвали его уйти в отставку. Демонстранты считают, что мэрия не приложила достаточно усилий, чтобы защитить их и выяснить, кто спровоцировал насилие на их демонстрациях.

Как сообщал УНИАН, Демонстрации в США начались на прошлой неделе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания его полицией. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы.

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