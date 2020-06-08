В США хотят значительно ограничить полномочия полиции

Лидеры демократов в Конгрессе США определили реформы полиции как важное и давно назревшее средство против расовой несправедливости.

Демократы в Конгрессе США внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает реформы правоохранительных органов и в частности значительные ограничения для полиции на фоне массовых акций протеста в стране.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Hill.

"Проект закона о правосудии в полиции, предложенный лидерами Черного кокуса Конгресса, предусматривает сдерживания для применения чрезмерной силы со стороны правоохранителей, в частности, насилия, направленного против чернокожих и других меньшинств", - отмечается в сообщении.

Законодательство среди прочего устанавливает запрет на федеральном уровне по применению удушающих приемов, ликвидирует правовую защиту полиции от судебных исков, вводит мандат на использование нательных телекамер полицейских по всей стране, запрещает для полиции оружие, которое обычно используют в войсках, и создает базу данных, которая раскрывает имена полицейских, которые злоупотребляют полномочиями.

При этом, лидеры демократов в Конгрессе определили реформы полиции как важное и давно назревшее средство против расовой несправедливости.

Ранее власти американского города Миннеаполис (штат Миннесота), где погиб афроамериканец Джордж Флойд, решили запретить полицейским использовать удушающие приемы при задержании правонарушителей.

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Напомним, 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Позже мужчина скончался в больнице. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате «механической асфиксии».

Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты, местами с погромами и актами вандализма.

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