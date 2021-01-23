Известное зарубежное агентство Reuters назвала акцию "Свободу Навальному!" одной из крупнейших несогласованных акций в столице России за последние годы.

На акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального по всей России вышли по меньшей мере 110 тысяч человек. Протесты прошли в 93 городах.

Как сообщает Reuters, только в Москве на улицы вышли более 40 тысяч человек. При этом в МВД заявляли всего о 4 тысячах протестующих.

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Известное зарубежное агентство сообщает, что акция «Свободу Навальному!» является одной из крупнейших несогласованных акций в столице России за последние годы.

По информации ОВД-Инфо, в Москве по состоянию на 16:30 по Киеву задержали 513 человек. По всей России задержаны 1614 человек.

По данным РИА Новости, на митингах в Москве пострадали 39 силовиков.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: Денис Прядко