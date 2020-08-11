Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило две тысячи

Пострадали два десятка силовиков.

Белорусские силовики задержали свыше двух тысяч участников протестных акций против фальсификации результатов выборов.

Об этом сообщила спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.

Она уточнила, что в ходе протестов пострадал 21 сотрудник МВД и военнослужащий внутренних войск, пятеро пострадавших госпитализированы.

"Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила она.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

Позже в ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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