Протесты в Беларуси: в Минске завтра проведут необычную акцию

Организаторы намерены "остановить" Минск в пробках.

В Белоруси, где продолжаются протесты против правящего режима Александра Лукашенко, завтра проведут необычную акцию, в ходе которой на время остановят движение автотранспорта.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Водители 97%", публикацию также распространили основные оппозиционные ресурсы.

"В связи с тем, что нелегитимная власть игнорирует наши требования, администрация канала Водители 97% предлагает перейти к активным действиям протеста на дорогах!", - говорится в сообщении.

Суть акции заключается в том, чтобы в пятницу "остановить весь Минск в 10-бальных пробках". Ее начало запланировали на вечер.

"Можно без опознавательных знаков, просто в 18:00 останавливаемся в своих полосах и стоим минимум 10 минут!", - написали авторы канала.

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

19 августа в ЕС заявили, что не признают президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам.

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Автор: Юрий Годован