"Лежат штабелями": в сети показали переполненное отделение милиции Минска после протестов (видео)

Люди говорят, что с задержанными обращаются, как со свиньями.

В сети появилось видео с переполненным внутренним двором одного из отделений милиции Минска, в котором удерживают участников акций протеста.

Запись появилась в Телеграм-канале Nexta.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберёмся - то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - пишет автор публикации.

На записи слышно, как разговаривают между собой две женщины, которым удалось снять видео. Вероятно, с окна своей квартиры.

"Очень много людей, лежат штабелями. Как со свиньями обращаются, ногой били. И убьют, издеваются. Никого туда не пускают... Это только у нас, и так во всех отделениях", - говорят они.

Протесты в Минске: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

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