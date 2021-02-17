Столкновения с полицией произошли во многих испанских городах. Митинги проходят в поддержку арестованного рэпера Пабло Аселя.

В Испании тысячи человек вышли на акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя.

Об этом сообщает DW.

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Как сообщается, столкновения с полицией произошли в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и некоторых других городах.

Около 2000 человек собрались в центре столицы Каталонии, они строили баррикады, забрасывали полицейских камнями, бутылками и петардами, поджигали мусорные контейнеры. Протестующие скандировали: "Свободу Пабло Аселю" и "Смерть испанскому режиму". Несколько магазинов и помещение одного банка были разгромлены.

По данным РИА Новости, в результате беспорядков около 30 человек пострадали, восемь из которых госпитализированы.

Дело Пабло Аселя: что известно

Испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне о бывшем короле Испании Хуане Карлосе I и записях в Twitter.

Власти заявили о намерении пересмотреть законодательство, чтобы в делах, подобных делу Аселя, где не совершалось противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

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Автор: Екатерина Лиманская