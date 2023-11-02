Протесты в Дагестане спровоцировал сам Путин, все манипулируется по заказу Кремля, - Марк Фейгин

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин в интервью УНИАН рассказал, как Россия использует нападение ХАМАС на Израиль в свете войны против Украины, откуда растут руки погромов и "охоты на евреев" в Дагестане, и как может развиваться сотрудничество Израиля и Украины в будущем.

Давайте начнем с больной темы, которая потрясла весь мир – войны Израиля с ХАМАС. Дагестан, заблокированный и разграбленный аэропорт, "охота на евреев". Что привело к этим событиям, и какими могут быть последствия?

Понятно, события 7 октября (нападение ХАМАС на Израиль, – УНИАН) – это теракт, и ХАМАС должен ответить за убийство мирных граждан. Но все, что происходило потом, – это уже чистой воды манипуляции глобального масштаба. Если сразу начинать риторику о том, что несчастный палестинский народ, находящийся в ловушке в секторе Газа, страдает от бомбардировок – это называется менять причину и следствие местами. Агрессора делать жертвой и наоборот.

Москва приложила к этому очень большую руку. Я сейчас не даю оценку, действительно ли за спиной ХАМАС и за его операцией стояла Москва, мы этого не знаем. Но западная пресса пишет, что два года они готовились, а в Москву ХАМАС ездит чаще, чем кто бы то ни было, принимают их на достаточно высоком уровне, Лавров с ними встречается. Даже дурак не имеет оснований предположить, что Москва не была в курсе планов операции 7 октября.

Москва включилась очень активно в раскрутку этой темы и на уровне ООН с манипуляциями с резолюциями, заявлениями в поддержку ХАМАС. Они эти антисемитские настроения стимулировали в России и не только. Не удивительно, что в том же Дагестане салафитские группы выступили с провокационными действиями. По факту что получается: сначала выбегают разгоряченные молодые люди к гостинице, потом бегут в аэропорт, выходят на летное поле, ищут евреев. Причем ничего не происходит, никто их не сдерживает – никаких действий со стороны Росгвардии, армии, еще кого-то, хотя уже было понятно, в какую сторону все шло. Они разгромили аэропорт, все это снимается на телефоны. Такое ощущение, что наблюдали и выявляли, сколько их там, кто, фамилии. ФСБ, безусловно, там присутствовала и все это фиксировала. Теперь Путин проводит совещание с силовиками Дагестана, видимо, руководством ФСБ и других силовых структур якобы с анализом, что там произошло. Сейчас будут посадки – безусловно, начнут брать этих салафитов.

Путин и спровоцировал эти настроения, заняв такую позицию. А теперь он еще и защитник евреев, он и тут капитализируется, и там. А в глобальном смысле он – один из главных выгодоприобретателей. На фоне убийств украинцев, войны в Украине следовало ожидать, что следующим "рванет" именно Израиль. Такое ощущение, что евреи – очень удобная "мишень" для того, чтобы отвести это все от себя.

Не будь этих событий 7 октября, ничего бы на Ближнем Востоке не было. Как жили, так и жили бы дальше, вели бы переговоры с Саудовской Аравией. А сейчас все это поломано, и есть чем заниматься и США, и европейским союзникам Украины. Уже разветвляются усилия на помощь Украине и на то, чтобы тушить пожар там. Кто-то спросит, чего Европе переживать, но вы митинги видели в Лондоне, в Париже? Огромные толпы людей, которые кричат об убийствах евреев в центре Европы, – это нонсенс. Они считали, что эти проблемы решены, но ничего подобного.

Поэтому, конечно, Путин, Москва и Кремль будут провоцировать эти настроения, потому что это им чрезвычайно выгодно. Это отведение угрозы от себя, отведение ответственности за то, что творится в Украине, от себя. Очень логичный и политически выверенный шаг.

А если погасить этот пожар не удастся, если этот сценарий выйдет из под контроля? Некоторые эксперты уже говорят, что мятежные настроения в Дагестане могут перекинуться на весь Северный Кавказ. Кремлю же можно вспомнить, что в Сирии тоже мусульмане были, которых он и убил?

Кремль и убивал там суннитов-мусульман, и поддерживал Асада, который как бы относится к шиитам. Они кувалдами убивали мусульман. Но почему-то я не видел протестов ни Кадырова, ни еще кого-то. Мы не видели протестов, когда в Уйгурском автономном районе в Китае 15 млн мусульман живут на позиции концлагеря просто. Там и гибели есть, но почему никто не выступает, никто о них не заботится? Потому что это другие мусульмане и другая страна. Китай – это не шутки, он возьмет и убьет эти 15 млн, с них станется. Понятно, что все это манипулируемо.

Может ли это создать предпосылки национально-освободительного движения или просто таких бунтов, замешанных на религиозных и политических вопросах, сложно прогнозировать. Если бы это было возможно, мы бы это уже увидели в сентябре прошлого года, когда в Дагестане были митинги против мобилизации. Они были плохо организованы, ни к чему не привели, некоторых инициаторов посадили. Я думаю, что тут будет то же самое.

Беда Кавказа и мусульман там в том, что они все время ищут себе удобного врага. Они же выступали против мобилизации, но не выступали против войны в Украине. У них рефреном звучало "чего это мы должны гибнуть". Главный враг сидит в Кремле – и для них, и для украинцев, для евреев. Но у них почему-то все время периферийные враги ищутся. Оказывается, вся беда в Дагестане из-за прилетающих из Израиля евреев, этих рейсов. А ведь в израильских больницах лечатся дагестанцы, особенно дети. То есть мусульман-детей они лечат. А полтора миллиона граждан Израиля – арабы, мусульмане – не считаются? Они представлены в кнессете, никакой сегрегации, есть мечети – молись хоть 24 часа.

Отсюда вывод, что это все манипулируется по заказу Кремля. Поэтому, скорее всего, в освободительное движение, протестные настроения в других кавказских республиках это не перерастет. Раз это все манипуляция, то выйти из-под контроля она вряд ли может. Я пока не вижу предпосылок для масштабного возмущения.

А гонения на мусульман-мигрантов, которые устраивает Кремль, когда их в Питере и Москве из мечетей выгоняют слезоточивым газом и пакуют прямиком на фронт? Чем это может закончиться?

Вот. И мы же не видели возмущений по этому поводу. Где митинги?

Даже Кадыров молчит.

Естественно. Об этом и речь. Там, где реально надо защищать права мусульман, ничего не происходит вообще. Причем масштаб не сопоставимый. Здесь вас отправляют на фронт, откуда вы возвращаетесь в черных пакетах. Но почему-то это их не колеблет, не задевает в такой степени. Это нормально, можно так делать.

Я думаю, что на общем фоне в России, где ни у кого нет никаких прав, права мусульман никому не интересны. Никто их не отстаивает, равно как и не думает, что их ущемление приведет к какому-то возмущению. Для Путина важна ровность ситуации, и она достигается разными методами – в том числе и провоцированием, и гашением конфликтов. И Путин "хорошенький". Мы эту схему не один раз видели.

Но тут же другая схема. Будем откровенны, он же не россиян бросает в котел войны, а "людей второго сорта, которые вчера вам улицы подметали".

Он всех бросает. Ищет ли он оправдание для себя? Масштаб такой, что гибнут и те, и другие. Он сильно не парится, русских он убатрачивает или мигрантов. Мигранты тоже идут, и добровольно – платятся деньги, дается гражданство. Я бы сказал, что серьезной угрозы Путину в связи с его действиями на войне в отношении мигрантов, не просматривается. Во всяком случае, пока.

Проблема мусульман в России заключается в том, что они абсолютно не политизированы. Ислам в России абсолютно не политизирован в нашем понимании. То есть он не предполагает борьбу за власть как инструмент достижения целей, защиты прав. Поэтому нет никакой политической партии мусульман. В лучшем случае – какое-то микроскопическое подполье в Чечне, в других местах. А где политические партии мусульман, которые бы защищали их права? В России они запрещены. Я не говорю даже про мигрантов – эти вообще не занимаются политикой.

Давайте вернемся к Израилю. Он проигрывает информационную войну. Вспомним приезд делегации ХАМАС в Москву. Что делает Израиль – осуждает. Почему нет разговора о разрыве отношений? Через несколько дней мы имеем Дагестан, еще неизвестно, каким гонениям будут подвергаться евреи в РФ.

Почему Израиль проигрывает информационную войну? Потому что в ней участвует не только ХАМАС и мусульмане, а и другие вовлеченные силы. За Россию я уже сказал. Посмотрите на Соединенные Штаты – левое движение, в Европе – левое движение. Грета Тунберг мусульманка? Она шведка. Тем не менее, вовлеклись в это все силы. Из-за такого левацкого расширения, это приобрело не просто узконаправленные информационные атаки, а расширилось до палитры противостояния с миром демократии.

Но никто не вышел 7 октября. Перебили людей, взяли в заложники. А почему они не выйдут за похищенных детей, которые там сейчас находятся, и вообще неизвестно, живы ли, убиты ли. Я сегодня посмотрел за эту девушку из Германии (Шани Лук – УНИАН) – лежит полуголая, изнасилованная, вся в крови. Там манипулировали, что она жива… 20 лет девочке, они ее изнасиловали и убили, почему вы не возмущаетесь этому? Почему не проводили митинги, чтобы наказать убийц, почему такая односторонность?

Израиль не в состоянии вести информационную войну с такой гигантской машиной, поэтому он и проигрывает. Если бы не вовлеклись все эти силы, может, все это не так выглядело бы. Получается, что бы ни делал Израиль, он все время будет виноват. Не бомби, не отвечай, но ракеты летели изначально из сектора Газа. Израиль в тот момент не обстреливал Газу. Что он должен был делать? Сидеть и ждать, пока все передохнут?

Израиль будет проигрывать эту информационную войну, и есть лишь один рецепт, как с этим справиться - начать наземную операцию, молниеносно ее провести, уничтожить ХАМАС, показать их черепа и сказать, что так будет со всеми. Митинги пройдут, может, будут погромы, но все увидят силу. Сила убеждает в том, что так делать не надо. Мне кажется, что это единственный путь. Эту историю можно спроецировать и на Украину.

Поговорим об Эрдогане. От его слов о войнах креста и полумесяца идет холод по спине. Насколько серьезны эти заявления? У Эрдогана есть политические проблемы внутри страны, он еле выиграл второй тур выборов, можно ли надеяться, что это убаюкивание электората, а не реальные внешнеполитические угрозы?

Это возможно. Но он переходит грани. Это даже не двойной и тройной стандарт. Почему ты так резко выступаешь против курдской Рабочей партии? Они террористы, все сидят, их убивают безжалостно. На север Сирии вторгаются и убивают курдов, потому что считают их террористами. Хорошо, курды – это террористы, почему это не проецируется в эту сторону? Он же сказал, что ХАМАС – это не террористы. А по каким критериям вы тогда определяете, что курды – это террористы? Если это не терроризм, то что тогда?

Это странное заявление, но, объективно, на чью мельницу это все льется? Совершенно очевидно, в конечном итоге мы получаем именно Москву и никого другого. Будем надеяться, что для Турции и самого Эрдогана это публичный маневр для того, чтобы держать под контролем все эти настроения. Но честно говоря, этот Джин из бутылки опасно вылезает. Если потакать этим настроениям, неизвестно, к чему они приведут. По-моему, ни к чему хорошему.

Согласитесь, на фоне всех этих событий Украине все тяжелее держать фокус международного внимания на войне России против Украины. Как с этим быть?

Однозначно, проблемы нарастают. Тот факт, что в Америке идет дискуссия о том, стоит ли совмещать помощь Израилю и Украине – отчасти проявление того же. Безусловно, надо говорить честно, для Украины ситуация утяжеляется. Приведет ли она в конечном итоге к тому, что Украина потеряет поддержку? Я так не думаю. Но проблем станет существенно больше. В этой ситуации Украине придется мобилизовать все силы для того, чтобы продемонстрировать военный результат.

Для Украины предельно полезно было бы, чтобы Израиль справился с этой проблемой, расправился с ХАМАС и занялся непосредственно помощью Украине. Я считаю, Украина очень нуждается в помощи Израиля – ее нельзя недооценивать, Израиль и евреи могут очень многое. Говорят, что Израиль с самого начала нас не поддержал, но это не та ситуация. Поддержка Израиля может быть очень существенной.

Она может быть в ближайшее время? Мы можем надеяться, что мнение Нетаньяху изменится, но сейчас есть чем заняться Израилю.

Нетаньяху у власти не останется. Сейчас Израиль будет заниматься решением своих проблем, но по ходу дела он может сделать так, что фактически у Москвы возникнут проблемы. Например, разбомбит военные объекты и заводы в Иране – меньше будут убивать украинцев "Шахедами" и снарядами. Для Украины это очень хорошо: меньше украинцев погибнет, меньше "Шахедов" прилетит. Да, оружием Израиль поделиться не может, оно ему самому нужно. Но технологиями производства этих вооружений – может же он помочь Украине подземные заводы где-то построить. Да, может не завтра эти заводы начнут производить эти средства.

Кроме того, у Израиля гигантское лобби по всему миру. Очень нужно помогать Украине – и деньгами, и поддерживать, пусть евреи это делают. Плюс израильское разведсообщество обладает информацией об очень многих вещах, связанных с Россией. Можно более тесно делиться информацией с Украиной.

Я не думаю, что это будет связано с правительством Нетаньяху, вряд ли оно удержится. В любом случае, настроения в политическом истеблишменте Израиля меняются. У Израиля с Украиной много общего, и нужно это общее перевести в практический формат.

Сейчас многие ждут встречи Байдена с Си Цзиньпином – кто-то с оптимизмом, кто-то с осторожностью. Насколько исторической она может стать? Улучшатся ли отношения между США и Китаем, и что они могут на этой встрече решить?

Все возможно. Мы видели такую встречу в прошлом году накануне саммита Большой двадцатки в 2022 году. Она очень удачно прошла. Потом как-то все ухудшилось существенно: был визит Пелоси на Тайвань, визит Си Цзиньпина в Москву. Сейчас заявления Си Цзиньпина выглядят примирительно и с надеждой на достижение какого-то консенсуса между Вашингтоном и Пекином.

Я думаю, шансы есть. Но есть неразрешенная проблема – сам Тайвань. Вопросов много, но они в целом решаемы, потому что Пекин нигде не воюет, он не несет ответственности за Москву. Мы торгуем, инвестируем, но не воюем – какие к нам претензии. И в этой связи это очень сильная позиция для Пекина. Пока он нигде не воюет и не вовлекается непосредственно ни в какие военные конфликты, он может решать любые вопросы: экономические, геополитические, геостратегические.

Алексей Лихман