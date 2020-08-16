Жена оппозиционера Цепкало прибыла в Украину

Женщину с детьми более трех часов удерживали на погранпереходе Троебортное.

Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию РФ и находится в Украине.

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на Алексея Урбана – представителя белорусского оппозиционера и супруга Вероники Валерия Цепкало.

«Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе». Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников. В настоящий момент Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине", – отметил Урбан.

Цепкало на выборах в Беларуси

Валерий Цепкало - бывший дипломат и экс-глава белорусского Парка высоких технологий, хотел побороться за кресло президента Беларуси. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом, сославшись на недостаточное количество достоверных подписей — менее 100 тысяч. При этом, Цепкало передал в комиссию почти 160 тысяч подписей, но засчитали ему чуть более 78 тысяч.

Кроме того, проверка ЦИК показала, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. В ЦИК это назвали «существенным несоответствием» требованиям к документам кандидата.

Цепкало подал в Верховный суд жалобу на решение ЦИК об отказе в регистрации. Верховный суд постановление комиссии об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты решил оставить без изменений.

В конце июля стало известно, что Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями. Как рассказала его жена, такое решение было принято потому, что Валерия собирались задержать, а ее лишить родительских прав. Валерий Цепкало сначала уехал в Россию, потом в Украину, накануне основного дня выборов он был в Варшаве.

9 августа стало известно, что Вероника Цепкало выехала из Беларуси в Россию. На выборах президента РБ она голосовала в Москве.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против результатов выборов президента. По официальным данным, Александр Лукашенко одержал победу, но оппозиция настаивает, что реальным победителем стала Светлана Тихановская.

Акции протеста в Беларуси жестоко разгоняют силовики. Есть погибшие и раненые.

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