Заложники Лукашенко. #СвободуШклярову

Егор Куроптев

Протесты в Минске и других городах Республики Беларусь не останавливаются с вечера воскресенья, когда Лукашенко вновь назвал себя победителем на так называемых выборах президента. Тысячи людей каждый день выходят на акции, идут стычки с ОМОН и другими спецподразделениями. Режим Лукашенко, увидев реальные результаты выборов, решил сделать из привычных для стран с диктатурой разгонов массовых акций показательный акт устрашения, чтобы ни в коем случае не допустить даже мысли выходить на улицы в головах большинства избирателей.

Согласно моим источникам в Минске, президент Лукашенко набрал на прошедших выборах 19% голосов, против более 70% - за народного кандидата Светлану Тихановскую, что показало Лукашенко, что даже далеко не все его бюджетники и силовики остались верны вечному правителю. Избиения мирных жителей, пытки и издевательства в тюрьмах, куда сотнями бросают задержанных (в первую ночь задержанных было 3000 человек, вчера – 700 человек), закидывание людей на улицах и в собственных квартирах светошумовыми гранатами, стрельба резиновыми пулями и угрозы огнестрельным оружием – все пошло в ход. Не говоря уже про скандальное видео самого кандидата Тихановской, которая перед выездом в Литву, записала видео, где призвала людей остановить акции. Вышедшее вслед видео уже из Литвы, где Тихановская недвусмысленно говорит, что «дети – это главное» дало четкое представление под каким давлением гражданке Беларуси, жене и матери Светлане Тихановской пришлось «призывать закончить акции».

Заключенные режима

Но акт устрашения начался не в день голосования, когда Лукашенко перешел к стадии запугивания своего народа, а гораздо раньше, когда бессменный диктатор начал запугивать соседей и партнеров. Всем известны дела главы БелГазпромБанка Бабарико, которого руководство из Москвы «отправило в Минск посидеть в тюрьме», дело, собственно, блогера Тихановского, которого Лукашенко действительно посадил исключительно за его позицию и работу блогера, который рассказывал правду о положении дел в стране. Но, кроме этих шумных дел, были еще задержания журналистов, активистов, блогеров, которые даже не успели побывать на акциях протеста. Одним из таких узников режима, является Виталий Шкляров. Человек, которого хорошо знают в России, Украине, Грузии и США. Виталий работает политтехнологом. Консультирует различные политические кампании в разных странах, выступая за демократические силы. Он не является чьим-то агентом или посредником. Около двух недель назад Виталий прибыл в Минск, где практически сразу был арестован, а уже спустя неделю – Виталию Шклярову предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (статья 342 УК). По этой статье он может получить до трех лет лишения свободы. Шкляров отрицает вину.

Из разговора с адвокатом Шклярова Антоном Гашинским, стало ясно, что Шклярова держат в ужасных условиях. Ему не дают мыться. Не разрешают передавать ему полотенце или шампунь. Его письма не передают семье, а письма семьи – ему. На него оказывается психологическое давление. Накануне его раздели догола и поставили в так называемый «стакан» - узкая камера, где нет места, чтобы сесть.

«Вина» Шклярова лишь в том, что он политконсультант, который приехал в Минск незадолго до выборов и теперь его пытаются обвинить в работе на кандидата Тихановскую. Доказательств хоть каких-то нарушений у следствия нет, если не считать статьи Шклярова в СМИ, где он нелицеприятно высказывался о властях Беларуси. Но с каким пор это запрещено? Пропаганда пытается сделать из Шклярова «засланного» координатора, но проблема в том, что Шкляров родился в Беларуси и у него есть беларуский паспорт. Его мама живет в Беларуси. Она больна, и Виталий ее часто навещает. И в этот раз, как всегда, он приехал в Минск со своим ребенком повидать родственников. Конечно гражданину Беларуси Виталию Шклярову, как и миллионам других граждан были интересны настолько важные выборы в их стране. Конечно, как политтехнолог, Шкляров интересовался всеми политическими процессами на Родине и писал о них. Это преступление?! В Беларуси Лукашенко – да. Но почему же сразу после ареста Шклярова все не бросились на его защиту? Почему я пишу эту статью только сейчас, когда мой друг Виталий сидит в тюрьме уже две недели? Дело в том, что супруга Виталия Шклярова является высокопоставленным дипломатом США. У самого Виталия – дипломатический американский паспорт. И я и многие другие наши друзья были просто уверены, что Виталий быстро будет отпущен и вернется домой, а правозащитникам лучше сконцентрироваться на тех, у кого нет помощи. Мы ошиблись. Возможно, именно диппаспорт и семейные связи Виталия стали еще более серьезным фактором держать его в тюрьме Минска в ужасных условиях, чем статьи Шклярова о плохом Лукашенко. Все, кто знает Виталия, знают, что он добрейший и довольно бесхитростный человек. Очень умный, эффективный, но мягкий и действительно добрый. Лукашенко взял Виталия Шклярова в плен и пока что не выпускает, какие бы силы не пытались помочь и каким бы бессмысленным и безосновательным ни было дело против Виталия.

Обычных молодых ребят просто бросают на улице, избивают, пока те не «сознаются» во всем

Если такой известный человек, который должен был бы уже оказаться на свободе, сажается голым в «стакан» в застенках минской тюрьмы, что уж говорить про, к примеру, активистов Артема Важенкова и Игоря Рогова, которых накануне затолкали в Минске в автозак, долго били, пытали, требуя под камеры подписать признание в «организации протестов». Обычных молодых ребят просто бросают на улице, избивают, пока те не «сознаются» во всем. В случае этих двоих российских активистов, которые по наивности поехали посмотреть на выборы в Беларуси, одного из них уже удалось отбить и сейчас он лежит в больнице в Москве с сотрясением мозга. О том, как этих двоих ребят избивали и заставили подписать признания мне рассказали наши общие друзья. Я знаю обоих этих активистов и прекрасно представляю, как невозможность изменить что-либо у себя в стране, подтолкнула их ехать в Беларусь, чтобы посмотреть, может там у людей хоть что-то получится. Второй парень, Артем Важенков, до сих пор остается в заложниках режима. Режим Лукашенко развязал целую кампанию дезинформации, обвиняя их в работе на Ходорковского, который, как заявляет Минск, старался расшатать ситуацию в Беларуси.

По версии Лукашенко, виноваты Ходорковский, Навальный, Путин, Трамп, Зеленский, но только не сам Лукашенко. Ничего не напоминает?!

Но где же Запад?

Где же Запад – вопрошает разгневанный народ. Где же «лидеры свободного мира»?! Где же санкции и жесткое давление на диктатора?!

Ответ на этот вопрос висит в воздухе с едким привкусом политических «договорняков» и интриг. Ведь кто такой Лукашенко? Лукашенко для Запада был и остается президентом страны, которая никак этот самый Запад не интересует. Разве что близостью к России. Больших протестов там не помнят, стремления в ЕС и НАТО - тоже так себе. Что на Западе помнят, так это то, что Лукашенко вступил в противостояние с Путиным по вопросу интеграции в состав России и ценам на энергоносители. Тут-то Лукашенко и заиграл для многих стран новыми яркими красками. Визит Госсекретаря США Помпео в Минск стал ярчайшим подтверждением неожиданной благосклонности Запада к «предпоследнему диктатору Европы». И дело не закончилось обещаниями восполнить потери Минска по энергоресурсам. Лукашенко стал нужен. Любой самый нехитрый анализ ситуации в Беларуси покажет, что в случае смены Лукашенко, приход кремлевского ставленника к власти в Минске практически предрешен. Факторов тому много, начиная от влияния Кремля на страну, связующих страны нитей, работы российских спецслужб на территории Беларуси, да и просто наличия у России всех рычагов и ресурсов предложить беларусам приемлемого кандидата, который устроит и граждан, и местные элиты, и Москву. И это, конечно, не будет Тихоновский или даже Бабарико. Поэтому желания давить на Лукашенко ни у США, ни у Европы нет. А Кремль, в лучших традициях КГБ, одной рукой развязал публичную кампанию про «кровавый режим Лукашенко», а другой – помогает ему удерживать власть. Расчет ясен – если Лукашенко устоит, он будет так ослаблен, что кремль сможет легче прогибать каждое решение в Минске. Если Лукашенко не устоит, Москва задействует план «Б» с абсолютно белорусским кандидатом, который будет максимально подчиняться Путину.

Кто там придет после Лукашенко и сколько этот кто-то усидит в кресле – народ Беларуси уже решит сам

Но в одном Лукашенко перестарался. Его акт устрашения возмутил не только белорусов, но и тех, с кем он вроде бы договорился о невмешательстве. Ни в одной столице свободного мира сейчас нет людей, которые не оказывали бы на свои власти максимальное давление, чтобы остановить карательную машину Лукашенко. И именно в этом сейчас и есть задача СМИ, NGO, экспертов и политиков. Оказывать все возможное давление на власти Беларуси и на свои власти, чтобы они не тратили время на политические выгоды, а бились за жизни и судьбы людей в Беларуси. Кто там придет после Лукашенко и сколько этот кто-то усидит в кресле – народ Беларуси уже решит сам.

А пока #СвободуВиталиюШклярову и всем политзаключенным и заложникам Лукашенко.

Егор Куроптев – автор телепроекта "Пограничная ZONA", директор офиса "Свободная Россия" на Южном Кавказе

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