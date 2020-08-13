В офис "Яндекса" в Минске ворвались неизвестные с оружием

По словам пресс-секретаря "Яндекса" Ильи Грабовского, сейчас в компании выясняют детали происшествия.

Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные люди с оружием и в форме.

Об этом сообщают The Bell и ТАСС.

Представитель «Яндекса» также подтвердил информацию от источников The Bell.

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский рассказал "РБК", что в компании выясняют детали происшествия.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, по информации их источников, с 15 марта сотрудники “Яндекса” в Минске работают на удаленке, а сам офис был закрыт, когда туда пришли люди с оружием.

Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.

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Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Денис Прядко