В офис "Яндекса" в Минске ворвались неизвестные с оружием
13:50, 13 августа 2020Мир
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По словам пресс-секретаря "Яндекса" Ильи Грабовского, сейчас в компании выясняют детали происшествия.
Работу офиса заблокировали / иллюстрация REUTERS
Офис «Яндекса» в Минске заблокировали неизвестные люди с оружием и в форме.
Об этом сообщают The Bell и ТАСС.
Представитель «Яндекса» также подтвердил информацию от источников The Bell.
Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский рассказал "РБК", что в компании выясняют детали происшествия.
Как сообщается в Telegram-канале Mash, по информации их источников, с 15 марта сотрудники “Яндекса” в Минске работают на удаленке, а сам офис был закрыт, когда туда пришли люди с оружием.
Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.
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