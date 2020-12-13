Акции протеста сегодня проводятся и в других городах Беларуси.

В нескольких районах Минска проходят акции солидарности, в городе замечены водометы, военная техника.

Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY.

Читайте такжеНавального после неудачного отравления пытались "добить" второй порцией яда - The Sunday TimesОтмечается, что с раннего утра по столичным улицам проехала военная техника. Были замечены водометы и автозаки.

В микрорайоне Уручье колонну спецтехники приветствовали люди с красно-зелеными флагами.

В нескольких районах столицы Беларуси уже проходят акции солидарности - люди с бело-красно-белой символикой выстраиваются вдоль дорог.

Издание, ссылаясь на видео очевидцев, сообщает о первых задержаниях. Людей бьют и задерживают во дворах недалеко от станции метро "Спортивная".

Акции протеста сегодня проводятся и в других городах Беларуси.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Татьяна Поляковская