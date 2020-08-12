Никаких цветов: в Минске уничтожили мемориал на месте гибели протестующего

C утра 12 августа люди снова начали нести цветы и свечи к месту гибели протестующего.

В Минске уничтожили стихийный мемориал на месте, где погиб один из участников протестов.

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

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Речь идет о мемориале у выхода с метро Пушкинской, куда люди активно приносили цветы в память о погибшем. В то же время с утра 12 августа люди снова начали туда нести цветы и свечи.

«Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео и просто плачу», - рассказала одна из жительниц города.

Стоит отметить, что накануне ОМОН разогнал людей, которые пришли возложить цветы в знак памяти.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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