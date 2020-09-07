Кроме того, в режим повышенной готовности приведены две базы артиллерии и одна база танковых войск.

Министерство обороны Беларуси заявило о начале призыва военнослужащих из запаса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, в режим повышенной готовности приведены две базы артиллерии и одна база танковых войск.

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Отмечается, что резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется.

Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.

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Автор: Денис Прядко