Как долго продлятся учения - неизвестно / фото REUTERS
Министерство обороны Беларуси заявило о начале призыва военнослужащих из запаса.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, в режим повышенной готовности приведены две базы артиллерии и одна база танковых войск.
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Отмечается, что резервисты примут участие в командно-штабных учениях. Как долго они продлятся, не уточняется.
Мероприятия проводятся в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
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