США и Евросоюз активно обсуждают события в Беларуси - Помпео

Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что будущие санкции следует применить только к высшему руководству Беларуси.

США активно обсуждают события в Беларуси с представителями Европейского союза.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Польше в рамках турне по центральной Европе, передает Голос Америки.

По его словам, Вашингтон следит за ситуацией в Беларуси. Помпео также добавил, что цель его контактов с лидерами ЕС - "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу".

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что будущие санкции следует применить только к высшему руководству Беларуси.

Чапутович также сказал, что Польша находится ближе к потенциальному источнику конфликта, поэтому присутствие в Польше войск США является ключевым элементом в польской системе обороны и стратегического сдерживания.

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Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.

14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

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