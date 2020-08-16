США и Евросоюз активно обсуждают события в Беларуси - Помпео
США активно обсуждают события в Беларуси с представителями Европейского союза.
Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Польше в рамках турне по центральной Европе, передает Голос Америки.
По его словам, Вашингтон следит за ситуацией в Беларуси. Помпео также добавил, что цель его контактов с лидерами ЕС - "попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу".
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что будущие санкции следует применить только к высшему руководству Беларуси.
Чапутович также сказал, что Польша находится ближе к потенциальному источнику конфликта, поэтому присутствие в Польше войск США является ключевым элементом в польской системе обороны и стратегического сдерживания.
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Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По окончательным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.
- Тысячи жителей Беларуси, недовольные подсчетом после голосования, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 13 августа вечером часть задержанных начали выпускать на свободу. 14 августа в МВД Беларуси заявили, что отпустили более 2000 задержанных.
- 14 августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке введения санкций за нарушение демократических ценностей и прав человека в Беларуси.
- Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов президента Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
- 15 августа, Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным, после которого заявил, что президент России пообещал ему всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
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