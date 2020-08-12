Российский дирижер отказался от ордена Лукашенко, но не побрезговал наградой Путина

Спиваков был одним из 80 культурных деятелей РФ, поддержавших аннексию Россией Крыма.

Российский дирижёр украинского происхождения Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым в 2014 году его наградил белорусский глава Александр Лукашенко, на фоне протестов в стране.

Открытое письмо артиста к Лукашенко опубликовала Новая газета.

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Орден Франциска Скорины вручают за особые заслуги в сфере гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения и защиты человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Сегодня на вашем празднике царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жесткости, с которой власть ущемляет волеизъявления многих граждан по всей стране», - говорится в заявлении.

Он отметил, что «сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующих соблюдения элементарных прав и свобод, в частности на мирные протесты».

Любовь к Путину и выступления в аннексированном Крыму

Несмотря на высказанную позицию по событиям в Беларуси, сам Спиваков не гнушается выступлениями по заказу Кремля и недавно получил из рук Владимира Путина награду за выдающийся вклад в культуру России.

«Я благодарю Вас за столь высокую награду, и хочу сказать, что все, что кажется успешным, в общем-то, приходит после понимания того, что вещи созданы, чтобы ими пользовались, а люди - чтобы их любили», - ответил Спиваков Путину.

Спиваков был одним из 80 культурных деятелей РФ, подписавших коллективное письмо «в поддержку президента Владимира Путина по Украине и Крыму» в марте 2014 года - когда Кремль аннексировал украинский полуостров.

В мае 2014 году активисты пикетировали Национальную оперу, где тогда должен был состояться концерт Спивакова и «Виртуозов Москвы».

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