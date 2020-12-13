Белорусские граждане уже 127 дней продолжают требовать отставки Александра Лукашенко и проведения новых справедливых выборов президента, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности силовиков за избиение и пытки мирных демонстрантов.

В Беларуси сегодня во время акций протеста были задержаны почти 240 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Протесты против правления Александра Лукашенко прошли в Минске 18-е воскресенье подряд. Десятки «Маршей прокуратуры» состоялись в разных районах столицы, в крупнейшем из которых приняло участие несколько сотен человек, передает белорусская редакция Радио Свобода.

Четвертое воскресенье подряд акции протеста проходят в местном формате. Минчане собираются во дворах, а затем колоннами идут к определенной точке в каждом районе.

По данным издания «Наша Ніва», в разных районах Минска, поселках Минского района и городах-спутниках прошло более 120 акций и митингов местного значения. Количество участников нигде не доходило до тысячи.

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При этом впервые за долгое время в Минске не закрыли станции метро, не отключили мобильный интернет, а силовики не перекрыли дороги.

Среди оборудования силовиков были замечены водометы, при этом в Минске сегодня было -3°C, но никаких специальных средств против демонстрантов не применялось. При этом силовики совершали локальные задержания и нападения на протестующих на улицах и в судах. Задержанных избивали.

Акции протеста прошли также в Бресте, Гродно, Новогрудке и других городах Беларуси.

Сторонники перемен в течение 127 дней продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности силовиков за избиение и пытки мирных демонстрантов.

Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним насилие, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

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Автор: Виктория Токарева