На фотографии видно, как Лукашенко идет в бронежилете с автоматом в руках, рядом с ним в полной экипировке идет только один боец.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт на вопрос о его местонахождении прислала фотографию, на которой Лукашенко идет на фоне дворца независимости с автоматом в руках.

Об этом сообщают РИА Новости.

На фотографии видно, как Лукашенко идет в бронежилете с автоматом в руках, рядом с ним в полной экипировке идет только один боец.

Фотографию опубликовали в 18:11, однако, как сообщает Радыё Свабода, есть подозрения, что ее сделали не сегодня. Отмечается, что когда протестующие подошли к дворцу независимости, начался сильный дождь, а на фотографии - солнечная погода. При этом ни журналисты, ни протестующие не видели сегодня в том месте мужчину в такой одежде.

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Марш мира и независимости: хронология

В Беларуси сегодня 22-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

В воскресенье в Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Лукашенко, однако силовики оцепили подходы к нему.

Очевидцы в Минске заметили гусеничную военную технику.

Ранее организаторы мероприятия призывали всех желающих приготовить «подарки» и отнести их Лукашенко, у которого сегодня день рождения.

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Автор: Денис Прядко