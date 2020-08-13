Пыточная: в сети опубликовали аудиозапись со стонами избитых задержанных в Минске (видео, 18+)

Задержанные в Минске участники акций протеста рассказали, как ОМОНовцы избивали их в изоляторе.

На официальном Telegram-канале белорусской газеты «Наша Ніва» опубликовали аудиозапись со стонами и криками людей, которых избивали в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

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Как сообщает TUT.by, факт избиения задержанных в изоляторе подтверждают и люди, которые вышли оттуда с телесными повреждениями.

Аудиозапись длится чуть более двух минут. На ней можно слышать, как некие мужчины кричат от боли. За криками следуют звуки ударов. Предполагается, что волонтер смог записать стоны людей даже за пределами изолятора, на улице.

Кричат и те, кто пытает задержанных, временами их слова можно разобрать.

Журналисты поговорили с двумя участниками акций протеста, задержанными с 10 по 12 августа. Они подтвердили – людей в изоляторе избивали.

«Я взрослый мужик, но я кричал… Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого Уизолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать», - рассказал участник протестов Михаил.

Аудиозапись не рекомендуется слушать детям и людям со слабой психикой

Женщина по имени Наталья, которая лежит в больнице рядом с изолятором, также рассказала журналиистам о нечеловеческих криках.

«Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье. Люди — мужчины, кричат так, что мы не то что не можем спать, это невозможно слушать. Это кошмар какой-то», - отметила она.

По ее словам, крики длятся около двух-трех часов.

«Это ор бесконечный, люди кричат нечеловеческим криком… Я женщина, но даже мужчины спать не могут, это невозможно вынести… Я такое видела только в фильмах про Афганистан. Как это предотвратить?», - выговорилась женщина.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

11 и 12 августа по всей Беларуси проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о по меньшей мере двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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