"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюку украсили бело-красным флагом (фото)

Представители ВО «Автомайдан» заявили о своей поддержке белорусских активистов.

Сегодня в центре Одессы активисты повязали на памятник Дюку флаг Беларуси в знак солидарности с протестующими.

Как передает корреспондент УНИАН, эту акцию провели представители Одесской организации ВО «Автомайдан».

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Они пришли на Приморский бульвар, поднялись на постамент и связали бело-красное полотнище на «плечи» монумента, установленного в честь герцога Дюка де Ришелье.

В Facebook активисты опубликовали соответствующее фото и написали: «Братья-белорусы, Одесса с вами. Боритесь - поборете!».

Как сообщал УНИАН, в Одессе у памятника Дюку традиционно собираются участники и сторонники революции достоинства.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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