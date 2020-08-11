Над Киевом запустили огромный флаг Беларуси в знак солидарности с протестующими (видео)

В Dronarium напомнили, что они неоднократно поднимали флаги "тех, кто чувствует притеснения в своих свободах".

Над Киевом запустили на дроне огромный флаг Беларуси в знак солидарности с протестами.

Соответствующее видео появилось на странице Dronarium Украины в Facebook.

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«После закрытия избирательных участков люди мирно вышли на улицы белорусских городов, чтобы защитить свое право избирать, но получили за это жесткое подавление со стороны силовиков. Отвечать силой на мирный протест вместо диалога - недопустимо. Украинцы на собственном опыте ощутили всю агрессию власти во время Революции достоинства, поэтому наша компания не могла не отреагировать на события в Беларуси», - говорится в сообщении к видео.

В Dronarium напомнили, что они неоднократно поднимали флаги «тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайд, полет над Киевом флага крымско-татарского народа».

Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

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