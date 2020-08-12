Президент Беларуси призвал всех трудоустроиться, и поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить выполнение своих указаний.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих "людьми с криминальным прошлым" и "безработными".

Как сообщает сайт президента Беларуси, об этом Лукашенко сказал на совещании по актуальным вопросам.

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"Все, кто хотят работать, кто хочет работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих - люди с уголовным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-доброму прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает ", - заявил Лукашенко.

"И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", - отметил он.

Также Лукашенко поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить выполнение данных указаний.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы .

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую- 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.

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