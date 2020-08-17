К протестам присоединились сотрудники МИД Беларуси (фото)

Работники МИД таким образом «высказывают свою принципиальную позицию».

В митингующим в Беларуси присоединились сотрудники МИД Беларуси Вячеслав Козаченок и Елена Попанева.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Наша Ніва".

Как сообщается, сотрудники МИД зачитали свое заявление в поддержку требований митингующих.

По данным TUT.BY, Вячеслав Козаченок является начальником историко-архивного отделения МИД. Мужчина заявил, что решил таким образом «высказать свою принципиальную позицию». Он отметил, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

Также сообщается, что глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных троих кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле заявили о готовности предоставить «содействие в решении проблем» в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих.

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Автор: Екатерина Лиманская