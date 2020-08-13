Глава верхней палаты парламента Беларуси: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний

Парламентарий заявила, что «народ сделал свой выбор» и призвала «прекратить самоуничтожение».

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что президент Александр Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и поручил разобраться по всем фактам задержаний на протестных акциях.

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Как сообщает TUT.by, в своем обращении к народу Кочанова заявила, что народ сделал свой выбор на выборах президента и «нужно остановить самоуничтожение».

«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации», - заявила она.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям», - продолжила Кочанова.

Парламентарий подчеркнула, что противостояние никому не нужно.

«Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила глава Совета Республики.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

11 и 12 августа по всей Беларуси проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о по меньшей мере двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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