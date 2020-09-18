Оппозиционеру предъявлено обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, адвокат Максим Знак в знак несогласия с предъявленными обвинениями объявил голодовку.

Об этом порталу TUT.BY сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

Оппозиционеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса Беларуси.

"Обвинение все так же, как и подозрение, не конкретизировано, из него неясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения. В связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО", - рассказал Лаевский.

По словам защитника, Знак пришел к выводу, что в Республике Беларусь не работают правовые механизмы защиты прав и свобод личности и в условиях СИЗО он не видит других способов борьбы, "учитывая очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения".

"По словам Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране. Максим неоднократно говорил, что в государстве все люди должны руководствоваться правом. Как пояснил Знак, отказ от пищи призван убедить каждого, в особенности правоприменителей, вспомнить про духовные и моральные ценности, на которых основано право, и не разрушать их", - заявил Лаевский.

Протесты в Беларуси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих. По данным СМИ, Европейский Союз применит санкции к 40 белорусским должностным лицам.

17 сентября Европейский парламент признал Координационный совет оппозиции Беларуси временным представительным органом белорусского народа.

Также 17 сентября в ОБСЕ сообщили, что запускают "Московский механизм" по ситуации в Беларуси, которым предусматривается создание независимой миссии для исследования информации о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов, права на мирные собрания, необоснованных задержаниях и насилии в отношении протестующих, препятствование работе журналистов, ограничение доступа граждан к интернету, аресты лидеров оппозиции и принуждение к выезду из страны. Соответствующую инициативу поддержали 17 стран-участниц ОБСЕ.

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Автор: Юлия Петриченко