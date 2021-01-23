Сегодня в Минске и других городах Беларуси люди выстраивались в "цепи солидарности".

В ходе субботних акций в Беларуси задержали около 100 человек.

Как сообщает издание TUT.BY, сегодня в Минске и других городах Беларуси люди выстраивались в "цепи солидарности". Задержаны около 100 человек.

По данным правозащитного центра "Весна", в Минске задержаны 84 человека. Также есть несколько задержанных в Бресте и Молодечно.

В то же время информагентство БЕЛТА со ссылкой на данные ГУВД Мингориспокома сообщает, что в ходе акций в беларусской столице задержаны около 100 человек.

Ситуация в Беларуси: выборы и протесты

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности, из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Автор: Светлана Закелова