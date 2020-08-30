Люди подошли к Дворцу независимости с центра Минска / фото Tut.by
Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости.
Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.
С другой стороны к Дворцу независимости подъезжает военная техника. В частности, были замечены 7 БТРов и военные грузовики.
По данным канала Tut.by, силовики, которые находятся у Дворца независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки.
Протестующие в частности скандируют, что они идут на день рождения Александра Лукашенко.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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