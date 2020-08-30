Люди подошли к Дворцу независимости с центра Минска / фото Tut.by

Около 100 тысяч минчан, вышедших в день 66-летия Александра Лукашенко на масштабный оппозиционный «Марш мира и независимости», направились от стелы к Дворцу независимости.

Об этом сообщают оппозиционные Telegram-каналы.

С другой стороны к Дворцу независимости подъезжает военная техника. В частности, были замечены 7 БТРов и военные грузовики.

По данным канала Tut.by, силовики, которые находятся у Дворца независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, есть военная техника, в том числе водометы, автозаки.

Протестующие в частности скандируют, что они идут на день рождения Александра Лукашенко.

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Автор: Денис Прядко