В ООН сообщают о четвертом погибшем на протестах в Беларуси
В ООН заявляют, что в Беларуси в ходе протестов погибли четыре человека.
Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на Управление по правам человека ООН.
«Подтверждена гибель четвертого человека во время протестов», - говорится в сообщении.
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Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл отметила, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые, как сообщается, были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.
«Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях, которые могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях», - подчеркнула она.
При этом в Управлении по координации гуманитарных вопросов выразили особую обеспокоенность тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все они исчезли после начала протестов 9 августа.
«Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входит гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмездие», - добавила Тросселл.
Протесты в Минске: что было ранее
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- По данным МВД Беларуси, были задержаны около 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером их начали выпускать из изоляторов. Официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах протестов.
- Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
- В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.
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