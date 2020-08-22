В ООН сообщают о четвертом погибшем на протестах в Беларуси

В Управлении по правам человека ООН высказали серьезную обеспокоенность тем, что все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 из них обвиняют в серьезных преступлениях.

В ООН заявляют, что в Беларуси в ходе протестов погибли четыре человека.

Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на Управление по правам человека ООН.

«Подтверждена гибель четвертого человека во время протестов», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПротестующие в Беларуси создали живую "цепь покаяния", растянувшись на 13 километров (видео)

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл отметила, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые, как сообщается, были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.

«Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях, которые могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях», - подчеркнула она.

При этом в Управлении по координации гуманитарных вопросов выразили особую обеспокоенность тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все они исчезли после начала протестов 9 августа.

«Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входит гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмездие», - добавила Тросселл.

Протесты в Минске: что было ранее

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

По данным МВД Беларуси, были задержаны около 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером их начали выпускать из изоляторов. Официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах протестов.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская