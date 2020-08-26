Белорусский оппозиционер: Лукашенко идет к финальной точке, свержение режима - это вопрос времени
Режим Александра Лукашенко в Беларуси неизбежно идет к своему концу.
Такое мнение высказал член Координационного совета белорусской оппозиции Юрий Губаревич в эфире телеканала «Украина 24».
"Трудно залезть в голову Александра Лукашенко и узнать, до какого момента он будет цепляться за власть. Несколько дней назад он демонстрировал оружие не только у себя в руках, но и в руках 15-летнего сына. Это, наверное, должно было бы быть таким сигналом, что он готов сражаться до последнего патрона. Но вопрос к его ближайшему окружению: готовы ли они стать жертвами такого нерационального, мягко говоря, поведения Лукашенко?"- отметил оппозиционер.
По его словам, процесс разрушения 26-летнего режима Лукашенко начат.
"Конечно, 26 лет формирования диктаторской машины - это огромный процесс, и разрушить это в один день невозможно. Но этот процесс разрушения начато со дня голосования (на выборах президента - ред.), когда всему белорусскому обществу и даже сторонникам Лукашенко стало очевидно, что на этот раз он проиграл. И теперь вопрос только времени и, наверное, определенного количества жертв, на которые готов пойти Лукашенко, чтобы прийти к финальной точке», - заявил Губаревич.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого – обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
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