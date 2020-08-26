Белорусский оппозиционер: Лукашенко идет к финальной точке, свержение режима - это вопрос времени

По его словам, процесс разрушения 26-летнего режима Лукашенко начат.

Режим Александра Лукашенко в Беларуси неизбежно идет к своему концу.

Такое мнение высказал член Координационного совета белорусской оппозиции Юрий Губаревич в эфире телеканала «Украина 24».

"Трудно залезть в голову Александра Лукашенко и узнать, до какого момента он будет цепляться за власть. Несколько дней назад он демонстрировал оружие не только у себя в руках, но и в руках 15-летнего сына. Это, наверное, должно было бы быть таким сигналом, что он готов сражаться до последнего патрона. Но вопрос к его ближайшему окружению: готовы ли они стать жертвами такого нерационального, мягко говоря, поведения Лукашенко?"- отметил оппозиционер.

По его словам, процесс разрушения 26-летнего режима Лукашенко начат.

"Конечно, 26 лет формирования диктаторской машины - это огромный процесс, и разрушить это в один день невозможно. Но этот процесс разрушения начато со дня голосования (на выборах президента - ред.), когда всему белорусскому обществу и даже сторонникам Лукашенко стало очевидно, что на этот раз он проиграл. И теперь вопрос только времени и, наверное, определенного количества жертв, на которые готов пойти Лукашенко, чтобы прийти к финальной точке», - заявил Губаревич.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Андрей Василюк