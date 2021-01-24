Участники протеста считают введенные властями карантинные ограничения ложным путем.

В Чехии владельцы сотен ресторанов и кафе возобновили работу своих заведений, несмотря на локдаун.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеФранция вводит усиленный комендантский час из-за ситуации с коронавирусомОрганизатором акции стала инициатива Chcipl pes, что в переводе означает "Мертвый пес". Отмечается, что название данного движения намекает на несогласие с политикой правительства, которое ввело систему электронного слежения PES.

Соучредители данного движения считают, что министры должны уйти в отставку, так выбрали ложный путь для борьбы с коронавирусом.

В Чехии еще с октября 2020 года закрыты все рестораны, пабы и бары, а также кинотеатры, театры, зоопарки, тренажерные залы и большинство магазинов. Власти разрешили им открыться лишь на время рождественских праздников.

Недавно движение Chcipl pes зарегистрировало себя как политическое образование, чьи члены могут собираться в заведениях общественного питания, которые будут считаться обычным местом проведения партийных собраний.

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Автор: УНИАН