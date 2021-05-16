По данным СМИ, Королева Елизавета знает о планах Чарльза / фото REUTERS
Принц Уэльский хочет открыть для общественности королевские дворцы, когда станет королем.
Читайте такжеУ Великобритании появился спецпредставитель по правам ЛГБТОб этом пишет The Sunday Times.
Чарльз планирует перевести королевские резиденции из «частных пространств в общественные».
Предполагается, что 95-летняя королева знает о его планах.
Большие части Букингемского дворца, Клэренс-хауса, Виндзорского замка, Сандрингема и Балморала будут открыты для общественности в течение более длительного времени.
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