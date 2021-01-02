У Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Казахстан официально отказался от смертной казни. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни". Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТрамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

"Казахстан присоединился к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни. Отказ от тяжкого наказания, несомненно, является важным шагом на пути построения правового общества, государства, основанного на гуманистических принципах", - отмечал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Согласно международному протоколу, у Казахстана после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова