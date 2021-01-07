В рамках прививочной кампании «Думай о других, делай прививки!» в Хорватии уже вакцинировались около 20 тыс. граждан.

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал прививку от COVID-19.

Читайте такжеИзраиль опроверг информацию о поставках вакцины Pfizer украинским чиновникамПрезидент Хорватии, сделавший прививку, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, призвал вакцинироваться всех граждан, сообщает агентство Анадолу.

"Вакцина - это поворотный момент в борьбе с пандемией коронавируса", - сказал Миланович.

Между тем, ряд членов правительства также привились от коронавируса.

При этом от вакцинации были освобождены те члены правительства, которые уже переболели COVID-19.

В рамках прививочной кампании "Думай о других, делай прививки!", стартовавшей в Хорватии 27 декабря 2020 года, вакцинировались около 20 тысяч граждан.

Что этому предшествовало

27 декабря в странах Евросоюза началась кампания вакцинации от коронавируса.

21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить до 300 миллионов доз препарата от этих разработчиков.

В целом Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 миллиардов доз.

6 января Еврокомиссия утвердила применение еще вакцины - американской компании Moderna.

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Автор: Виктория Токарева