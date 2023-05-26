Среди спикеров - Генсек НАТО Столтенберг и вице-президент Еврокомиссии Схинас.

Украинские и мировые дипломаты прибыли с рабочим визитом в бельгийскую столицу для обсуждения вопросов угрозы международной безопасности из-за военной агрессии Российской Федерации в Украине, а также потенциальную картину будущего для стран Запада.

Главными спикерами на мероприятии выступили: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, Посол США в Евросоюзе Марк Гитенштейн, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, Директор НАБУ Семен Кривонос.

По словам Пантелеймона Бумбураса, в этом году на "Brussels Forum 2023" также была организована отдельная дискуссионная панель The Odesa debate 2023, состоявшаяся 24 мая в широком формате с участием высокопоставленных чиновников, политиков и дипломатов разных стран мира, в том числе США. Дискуссионную панель посвятили вопросам восстановления инфраструктуры и экономики Украины, долгосрочного экономического развития страны в евроатлантической среде, факторов преодоления экономического кризиса и стимулирования инвестиционной привлекательности.

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"Мы все пережили очень тяжелый год войны. Бизнес работал в полную силу, чтобы поддерживать нашу армию и помогать вести ее к нашей общей победе. Мы должны понимать, что поддержка нужна и украинскому бизнесу. Сегодня на всех уровнях ведутся дискуссии относительно предпосылок, которые следует создавать, чтобы стимулировать инвесторов вкладывать деньги в Украину. И у нас есть определенные взгляды и наработки. Как правильно сказал в своем выступлении вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, трансатлантические отношения – превыше всего, это союз ценностей. У меня нет сомнения, что Украина имеет все шансы на интенсивное послевоенное развитие вместе с мировыми партнерами. Инвестиции и терпение дадут безусловный результат восстановления Украины. Это будет большое строительство века", – подчеркнул Пантелеймон Бумбурас.

Напомним, Фонд Бумбураса и строительная компания "Гефест" несколько лет подряд были организаторами Международного форума The Odesa debate в Украине, темой которого было объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров. Мероприятие проходило при поддержке МИД Украины и немецкого Фонда Маршалла.