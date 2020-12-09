Масштабный пожар и эвакуация - в Соединенных Штатах пытаются обуздать возгорание на химической фабрике.
Читайте такжеВ Полтаве загорелось историческое здание: движение в центре города перекрыто (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
На предприятии, расположенном в штате Западная Вирджиния, сообщают о мощном взрыве.
Местные власти перекрыли шоссе, которое проходит возле фабрики и распорядились эвакуировать людей, которые живут в радиусе трех километров от пожара.
Для них подготовили места в приютах. Другим советуют не выходить из дома.
Как сообщает Daily Mail, четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу.
County officials in Belle, West Virginia, have declared a shelter-in-place order for residents within a two-mile radius of the Chemours Co chemical plant after a ‘serious explosion’ occurred at the plant https://t.co/EKg7OL6mtopic.twitter.com/Hx4lGaqtP8— Ashrf Ben Ali Ⓜ️ (@AshrfSben) December 9, 2020
По сообщениям местных СМИ, по словам президента комиссии округа Канова Кента Карпера, взрыв был вызван химическими веществами - хлорированным сухим отбеливателем и метанолом.
WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.— Eyewitness News (@wchs8fox11) December 9, 2020
(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy
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