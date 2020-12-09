Четыре человека получили ранения, сообщает Daily Mail / фото News19, Aaron Spencer

Масштабный пожар и эвакуация - в Соединенных Штатах пытаются обуздать возгорание на химической фабрике.

Читайте такжеВ Полтаве загорелось историческое здание: движение в центре города перекрыто (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

На предприятии, расположенном в штате Западная Вирджиния, сообщают о мощном взрыве.

Местные власти перекрыли шоссе, которое проходит возле фабрики и распорядились эвакуировать людей, которые живут в радиусе трех километров от пожара.

Для них подготовили места в приютах. Другим советуют не выходить из дома.

Как сообщает Daily Mail, четыре человека получили ранения. Их доставили в больницу.

По сообщениям местных СМИ, по словам президента комиссии округа Канова Кента Карпера, взрыв был вызван химическими веществами - хлорированным сухим отбеливателем и метанолом.

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Автор: Людмила Жерновская