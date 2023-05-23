Страна-агрессор может продолжить использовать арсенал гибридных и ядерных угроз, считают в Минобороны.

Несмотря на большие потери армии РФ, ошибочно полагать, что Россия ослаблена войной в Украине и не способна на новые стратегические "сюрпризы".

Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце во время выступления перед министрами обороны Северной группы, сообщает пресс-служба министерства. Они согласились, что агрессивная позиция России представляет прямую угрозу безопасности, стабильности и благополучию всего евроатлантического пространства, поэтому очень важно продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Несмотря на обычные угрозы безопасности нашего региона, мы должны быть готовы к тому, что Россия также продолжит использовать широкий арсенал гибридных и ядерных угроз, чтобы запугать и ослабить западную поддержку Украины. Поэтому мы должны оставаться едиными и последовательными в нашей поддержке Украины и продолжать быть той движущей силой, которая консолидирует и объединяет западные демократии для всяческой поддержки Украины", - заявила Мурниеце.

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Северная группа - это неформальный форум сотрудничества, в который входят Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, три страны Балтии, Германия, Польша, Нидерланды и Великобритания.

Позиция Латвии по войне

Как известно, Латвия оказывает Украине помощь с самого начала полномасштабной войны.

По словам министра обороны, их военная поддержка, включая последний пакет военной поддержки, уже превысила 1% валового внутреннего продукта страны.

Сейчас Латвия концентрирует свои силы для обучения офицеров и солдат Вооруженных Сил Украины. Кроме того, неделю назад стартовала латвийско-канадская инициатива по обучению молодых украинских офицеров в Латвии.

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