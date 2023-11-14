У Украины мало денег и времени для войны, но в Конгрессе США желание продолжать финансировать борьбу с Россией достигло нового минимума.

Украине в продолжающемся противостоянии с Россией не хватает денег и времени. В то же время интерес Конгресса США к финансированию борьбы с российским вторжением упал ниже, чем когда-либо, пишет Washington Post.

"Растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может стать похоронным звоном для продолжения американской помощи своему союзнику", - пишет издание.

У Конгресса есть меньше недели, чтобы выработать краткосрочный законопроект, призванный предотвратить приостановку работы правительства. И даже в этом случае законодателям, вероятно, придется потратить следующие два месяца, пытаясь примирить глубокие разногласия, чтобы принять более масштабные планы финансирования на предстоящий год.

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Растущая перспектива того, что Конгресс на фоне этого хаоса просто не одобрит дополнительную помощь Украине, может иметь серьезные геополитические последствия, подрывая одну из центральных внешнеполитических целей Байдена и подтверждая оптимизм России по поводу того, что решимость Запада потерпит крах, отмечает издание.

Неопределенность в Конгрессе побудила Министерство обороны тщательно "отмерять" средства для помощи Украине в сфере безопасности, которая по состоянию на четверг составляла около 1 миллиарда долларов. Недавние пакеты помощи составили менее 200 миллионов долларов США по сравнению с предыдущими поставками оружия, которые составили 1 миллиард долларов или больше.

Украина также столкнется с огромным дефицитом бюджета в размере 35 миллиардов долларов в следующем году, только треть которого, как ожидается, будет покрыта Европейским Союзом. Неспособность получить дополнительную экономическую помощь от США, вероятно, вынудит Украину сократить огромное количество государственных служащих и служб, предупредили законодателей на прошлой неделе американские чиновники.

Защитники Украины в обеих партиях изо всех сил пытаются связать кризисы в Украине и Израиле как часть более широкой, экзистенциальной борьбы добра со злом, демократий против автократий, которой необходимо противостоять вместе.

Но без четкого понимания потребностей Украины и роли Соединенных Штатов в обеспечении ее выживания, они опасаются, что "позиция американского народа изменится", пишет WP.

Помощь Украине от США - что известно

Администрация американского президента Джо Байдена предлагает выделить Украине около 61 миллиарда помощи в пакете, который объединит поддержку Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагает проголосовать за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что без утверждения нового пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются с каждой неделей.

Он также заявил, что нехватка финансирования со стороны США уже повлияла на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения России

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