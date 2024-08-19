В Молдове стартовал избирательный период, который завершится 20 октября. Именно тогда граждане республики не только проголосуют за нового президента, но и решат на референдуме, нужна ли Кишиневу интеграция в Евросоюз. Многие политики уже официально объявили, что будут участвовать в выборах.

По мнению военного политолога, Кирилла Сазонова, несмотря на то, что нынешний президент Молдовы Майя Санду с запасом лидирует в предвыборной кампании на пост главы государства, кампания явно пройдет в два тура. "Второй тур выборов президента практически неизбежен, и вопрос стоит только в том, кто против действующего президента будет оппонентом", - говорит он.

По словам эксперта, на руку Майе Санду, играет разобщенность и несогласованность действий оппозиции. У оппонентов Санду нет четкой позиции и в отношении референдума о вступлении Молдовы в ЕС, который пройдет в один день с выборами президента.

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"Главная задумка команды нынешнего президента – сплотить вокруг Майи Санду всех проевропейски настроенных избирателей. Если проанализировать все социологические опросы за последние три месяца, то в динамике мы видим, что ее рейтинг просто уперся в цифру 30%. А это напоминает ситуацию с выборами президента Украины-2019, когда рейтинг Петра Порошенко тоже был приблизительно 30%, и он проиграл", - отмечает Кирилл Сазонов.

На данный момент о своем желании участвовать в избирательной гонке заявили 17 кандидатов, до старта кампании по регистрации осталось два дня.