Илия Куса

Несмотря на большую активность Дональда Трампа (звонок в Джорджию, дабы там «нашли недостающие голоса», митинг сторонников Трампа в Вашингтоне и т.д.), он вряд ли рассчитывает «опрокинуть» результаты президентских выборов и развернуть все вспять. Этого он сделать просто не в силах: у президента США весьма ограниченные возможности для этого, в том числе конституционные и юридические. Переиграть ситуацию Трампу мог бы помочь только Верховный суд США. Но – Верховный суд свое слово уже сказал, когда отменил иск от штата Техас.

Потому я думаю, что перед Трампом и его командой не стоит цель «опрокинуть» результаты выборов. Хотя лично Дональд Трамп воспринимает ситуацию иначе и искренне не может смириться со своим поражением, учитывая его любовь к власти и другие особенности характера.

В целом, похоже, что политика штаба Трампа и его ближайшего окружения сводится не к тому, чтобы он остался президентом, а к тому, чтобы создать максимально токсичную атмосферу для преемника – бросить тень на Джо Байдена и максимально подорвать его легитимность, насколько это возможно, чтобы на протяжении следующих четырех лет ему не было легко.

Похоже, что политика штаба Трампа и его ближайшего окружения сводится не к тому, чтобы он остался президентом, а к тому, чтобы создать максимально токсичную атмосферу для преемника

Ведь если это удастся сделать, то Трампу будет легко взять реванш через два года – на промежуточных выборах в Конгресс США. Потому что, даже если демократы победят в Джорджии и возьмут обе палаты Конгресса, что вполне вероятно (по крайней мере, у Рафаэля Уорнока шансы победить есть), разрыв между республиканцами и демократами будет невелик, и у демократов будет неуверенное большинство. Так что республиканцам будет совсем несложно через пару лет на промежуточных выборах в Конгресс взять реванш. Похоже, именно на это нацелены Трамп и его команда.

Сейчас идет политическая игра республиканцев на перспективу. Она состоит в том, чтобы создать такую атмосферу, в которой Джо Байден не сможет быть успешным.

Главный приоритет в США сейчас – это внутренние проблемы, связанные с вопросами доверия к государственным институтам, взаимного единства и солидарности. Именно эти проблемы предстоит решить новому президенту. Если бы победил Трамп, ему бы тоже пришлось заниматься ими.

Главный приоритет в США сейчас – это внутренние проблемы, связанные с вопросами доверия к государственным институтам, взаимного единства и солидарности

Вот Трамп и создает ситуацию сомнения, в которой победа Байдена – это не само собой разумеющийся факт, а что-то сомнительное, скандальное и неоднозначное, дающее почву для того, чтобы плодились конспирологические версии. Таким образом Трамп пытается сделать Байдена минимально легитимным президентом.

Байден – президент только половины Америки, потому что вторая половина, голосовавшая за Трампа, его не воспринимает. И Трамп делает все, чтобы так и оставалось, то есть он работает на раскол. Это – классические политические технологии, которые применяли и в Украине, когда сначала раскалывается общество, а потом на этих разногласиях играют политики, чтобы набрать политических баллов и добиться реванша. Так что, как видим, и в США все настолько же примитивно.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего»

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