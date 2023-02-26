То, что произошло год назад в конце февраля и начале марта в столице Украины Киеве и его окрестностях, напомнило мне то, что я видел 30 лет назад на своей родине в Азербайджане - в Карабахе, где я вырос.

Российская армия, вторгшись в Украину, пыталась захватить Киев – один из самых спокойных, современных туристических городов мира, средневековыми методами уничтожала Ирпень, Бучу и Гостомель – тихие и уютные города пригорода украинской столицы, а также Харьков, Чернигов, Мариуполь…

В 1988 году, используя условия, созданные лидером Кремля Михаилом Горбачевым, армянские сепаратисты подняли головы в Карабахском регионе Азербайджана, особенно в городе Ханкенди (во время СССР был переименован в Степанакерт, в честь большевика Степана Шаумяна). После распада СССР, при поддержке Москвы, которая не вывела российские воинские части из региона, в том числе из Ханкенди, стремительно обострилось уничтожение и изгнание азербайджанцев из этого региона.

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В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года отряды армянских сепаратистов, при участии 366-го российского мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенде, внезапно атаковали азербайджанский город Ходжалы. В результате этого нападения город был стерт с лица земли за одну ночь. Мирное население безжалостно уничтожалось. Всего было убито 613 человек, их трупы были осквернены. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Полностью были уничтожены 8 семей. В заложниках оказались 1275 человек, судьба 150 из них до сих пор неизвестна.

Серж Саркисян, один из вассалов Кремля, впоследствии руководивший Арменией, в интервью британскому писателю и журналисту Томасу Девалю, которое было опубликовано в книге "Карабах", сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они думали, что армяне не могут нападать на мирное население. Мы смогли сломать этот стереотип в Ходжалы".

Ходжалинские события – преступления против человечности – продолжаются в городах Украины

Местные и зарубежные СМИ зафиксировали это событие, международные организации приняли по нему резолюции, 18 стран мира и 24 штата США признали его геноцидом (в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы", стартовавшей под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой совместно с мировыми институтами). Однако, к сожалению, виновные – офицеры и солдаты 366-го российского мотострелкового полка, под руководством Сержа Саргсяна - до сих пор не наказаны.

Как результат, 30 лет спустя, Ходжалинские события – преступления против человечности – продолжаются в Восточной Европе, в городах Украины. Во всех регионах Украины, которые я посещаю в командировках, я наблюдаю повторение тех событий, того же "сценария": разрушенные жилые дома, убитые младенцы, женщины и старики... Наследники 366-го мотострелкового полка снова "за работой". Преступления против человечности продолжаются.

Страшная ирония еще и в том, что сегодня Армения пытается дать России, находящейся под мировыми санкциями, новое дыхание. К примеру, поставляет в РФ истребители. По некоторым оценкам, 70 процентов промышленности Армении находится под монополией России и в настоящий момент помогает Москве избежать санкций. Например, национальная почта Армении "HayPost" публично, на своем официальном сайте, объявляет, что ее клиенты могут перевозить и доставлять любые товары, находящиеся под санкциями…

Уверен, что непобедимая украинская армия скоро изгонит оккупантов со своих земель

Через 30 лет после трагических событий в Ходжалы, Азербайджан освободил свою землю от оккупации, морально отомстил за своих граждан, погибших в разных городах Карабаха. Уверен, что непобедимая украинская армия, которая противостоит россиянам день за днем, скоро изгонит оккупантов со своих земель и возьмет моральный реванш за Бучу, Бородянку, Гостомель, Мариуполь, Бахмут, Харьков... Убеждаюсь в этом, когда вижу решимость Вооруженных Сил Украины в каждой своей командировке.

И уверен, что мир должен дать правовую оценку оккупации и преступлениям против человечества. В противном случае, никто не может гарантировать, что новые города не повторят судьбу Ходжалы или Бучи в ближайшие годы. Безнаказанность провоцирует новую резню.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV