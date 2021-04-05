Известно, что среди задержанных в Дубае за "разврат" девушек - 11 украинок.

Telegram-канал Mash сообщил, что одной из моделей, задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию оказалась Алина Воронина - дочь олигарха Максима Воронина, экс-главы российского «Национального Корпоративного Банка». Однако сама девушка все отрицает.

Читайте такжеВ Дубае толпа обнаженных девушек станцевала на балконе небоскреба: их арестовали

Ранее сообщалось, что на балконе отеля в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы - согласно местному праву их обвинили в развратном поведении.

"Одной из красавиц, предварительно, оказалась Алина Воронина, дочка уважаемого человека. Девушка занималась не вполне статусной профессией, — что и привело её на тот злосчастный балкон", - сообщили в Mash.

Сама Воронина заявила, что эта информация не соответствует действительности. Теперь она намерена разбираться с Telegram-каналом в судебном порядке.

«Проконсультировалась с юристом, планирую подать заявление в прокуратуру по статье УК 128.1 “Клевета”. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. В Дубае последний раз была 2010 году в сопровождении родителей», - цитирует ее комментарий "Подьем".

Воронина отметила, что ждёт публикации опровержения.

Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае

Как сообщает британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.

На видео видно больше десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.

Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".

Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).

Mash сообщил, что по делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.

По информации СМИ, задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров