Telegram-канал Mash сообщил, что одной из моделей, задержанных в Дубае за обнаженную фотосессию оказалась Алина Воронина - дочь олигарха Максима Воронина, экс-главы российского «Национального Корпоративного Банка». Однако сама девушка все отрицает.
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Ранее сообщалось, что на балконе отеля в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы - согласно местному праву их обвинили в развратном поведении.
"Одной из красавиц, предварительно, оказалась Алина Воронина, дочка уважаемого человека. Девушка занималась не вполне статусной профессией, — что и привело её на тот злосчастный балкон", - сообщили в Mash.
Сама Воронина заявила, что эта информация не соответствует действительности. Теперь она намерена разбираться с Telegram-каналом в судебном порядке.
«Проконсультировалась с юристом, планирую подать заявление в прокуратуру по статье УК 128.1 “Клевета”. Уверена, что в современном мире пересечение границы другого государства прекрасно отслеживается и полностью доказуемо. В Дубае последний раз была 2010 году в сопровождении родителей», - цитирует ее комментарий "Подьем".
Воронина отметила, что ждёт публикации опровержения.
Скандал с голыми моделями на балконе небоскреба в Дубае
- Как сообщает британское издание Mirror, в субботу вечером, 3 апреля, в социальных сетях появились видео и фотографии, как на балконе в Дубае позировали обнаженные женщины. За это они были арестованы.
- На видео видно больше десятка молодых женщин на балконе небоскреба, которых, как утверждается, мужчина снимал на камеру.
- Полиция заявила, что была арестована группа людей, которые появились на "непристойном видео".
- Предполагается, что фотосессия была организована в рамках некой рекламной кампании. Задержанные женщины могут провести до 6 месяцев в тюрьме и выплатить штраф. По данным британского издания, этот штраф может составить около тысячи фунтов (38,5 тыс. грн).
- Mash сообщил, что по делу о съемках голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель, основатель международной компании Involta Алексей Концов.
- По информации СМИ, задержанные девушки – из России, Беларуси и Украины. А снимал их мужчина из Израиля, которому грозит похожее наказание – чуть больше тысячи долларов штрафа и срок в тюрьме.
- Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали.
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