В последнее время мы имеем непривычную для более ранних этапов активность в теме необходимости переговоров сразу от многих актеров. При этом Россия, естественно, пытается использовать момент для создания удобных для себя стартовых позиций. Речь идет о:
- давлении на фронте - Путину крайне необходима "большая победа". То есть захват внушительных территорий либо относительно крупного населённого пункта.
- попытках уничтожения гражданской инфраструктуры. Тут концентрация была на энергосистеме, газовых хранилищах, что скажется на характере отопительного сезона. А также - новая волна атак на портовую инфраструктуру.
- активизация российских информационных операций по раскачке ситуации внутри Украины. В первую очередь, используя управленческие провалы украинских властей (в том числе местных), Кремль пытается вызвать тотальное недоверие системе государственного управления.
И тут возникает вопрос Китая. Достаточно интересный кейс. Напомню, что так называемый "китайский план урегулирования" был трансформирован в "китайско-бразильский алгоритм". Причем КНР демонстрирует готовность к коррекции предложений, исходя из ситуации и позиции сторон. Последние месяцы Пекин активно работает над набором "голосов в поддержку" своего плана. Это не саммит мира, просто руководители стран, сотрудничающих с Китаем, высказываются "за", что регулярно подчеркивают "Жэньминь Жибао" и "Синхуа". Причем достаточно специфично — информация подается в русскоязычной и англоязычной версиях (китайская содержит несколько иные посылы). Кстати, Лукашенко публично заявил о поддержке китайского плана на саммите ШОС, а его министр иностранных дел сделал то же во время визита в Пекин.
В отношении России Китай продолжает проводить политику попыток получить максимальное число выгодных для себя уступок в экономике.Видео дня
Причем явно спешит, периодически, используя публичную демонстрацию, списывая это на страх "вторичных санкций". Речь идет о:
- переводе расчетов в юани ("вторичные санкции" в отношении транзакций в долларах выглядят правдоподобно, а вот по российскому рублю - смешно);
- участие китайских компаний в работе ТОС (территории опережающего развития);
- вопросы по реке Туманная, где РФ согласилась на судоходство, но не спешит демонтировать (либо перестраивать мост), который этому мешает;
- цен на углеводороды и другое сырье. КНР заинтересована в сохранении статуса "покупателя последней надежды", поэтому, например, легко пошла на срыв строительства Арктик-СПГ2. Естественно, заявив, что опасается "вторичных санкций". Да только китайские корабли развернулись на следующий день после того, как Кремль сказал "нет" в ответ на очередные предложения, что делать с мостом, упомянутым в предыдущем пункте.
Можно назвать еще с десяток пунктов, но суть в том, что Китай резко усилил давление в продвижении своих интересов. Как будто он ограничен во времени.
С другой стороны, РФ демонстрирует неуступчивость, что в условиях дальнейшего продолжения изоляции со стороны Запада выглядит странным. Если только не предположить, что в Кремле рассчитывают на изменение ситуации на протяжении ближайших 8-10 месяцев. В том числе, Путин во время визита в КНДР и Вьетнам дважды публично назвал китайский "план урегулирования" неприемлемым для России.
Таким образом, есть движение к началу консультаций о переговорах (пока не самих переговорах), есть необходимость вовлечения в процесс Китая (она изначально признавалась как Украиной, так и США).
У Украины, увы, накоплен достаточно большой багаж проблемных вопросов в отношениях с КНР. Начиная от, как минимум, шести крупных кейсов, берущих начало в 2012-2015 годах, Мотор-сичью, заканчивая комментариями отдельных чиновников в 2023 году касательно фамилии китайского посланника… Фон не лучший.
Но тут подходим к моменту и интересам. Имеем, условно, ситуацию, когда "черная кошка пробежала между Москвой и Пекином". Имеем интересы КНР по завершению войны в Украине, обусловленные развитием китайских проектов в регионе. Одним словом, имеем удачный момент, когда интересы превалируют над негативным багажом. И это возможность донести свою позицию и быть услышанным.
Поэтому, в том числе как демонстрация готовности Китая быть вовлеченным в процесс урегулирования (а также как сигнал России), впервые с 2012 года министр иностранных дел Украины летит в Пекин.
Поездка не перевернет китайскую позицию и не приведет к тому, что Си подпишется под "формулой Зеленского" во всей ее полноте. Этого не сделали даже участники Саммита мира. Но она крайне важна, поскольку может сместить позицию Китая в сторону большего учета украинских интересов при возможном обсуждении формата приостановки боевых действий.
Насколько существенным будет этот сдвиг, зависит от того, насколько перспективными для КНР покажутся будущие контакты (и проекты) с Украиной. И тут имеем еще один удачный момент. Речь идет о позиции США, которые (в отличие от наших европейских партнеров) крайне резко пытаются удержать Украину от развития совместных проектов с Китаем. Кстати, торговля идет, но без институциональной базы в виде устойчивых форматов сотрудничества, что крайне странно, если не сказать абсурдно, учитывая, что КНР — торговый партнер №1 для Украины.
Таким образом, визит Кулебы в КНР сегодня — это не только вопросы возможных мирных переговоров. Это вопросы того, что будет "после войны". Договоренностей "тут и сейчас" не будет. Но такие визиты создают базу. В том числе, для будущей институализации сотрудничества. Что само собой делает КНР заинтересованной в сохранении и развитии украинской государственности.
Игар Тышкевич, политический аналитик Украинского института будущего