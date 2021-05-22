Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2 продали на бостонском аукционе RR Auction за $1 243 707.
Как сообщается на сайте аукционного дома, стартовая цена письма была на уровне $400 тыс. Имя покупателя письма не называется.
Читайте такжеПисьмо Эйнштейна о теории относительности продано за $103 тысячиПисьмо адресовано физику Людвику Зильберштейну, оно написано в октябре 1946 года. В письме указана формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, это одна из самых известных физических формул в мире.
Всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном.
Вас также могут заинтересовать новости
- 11-летняя школьница превзошла интеллектом Эйнштейна и Гейтса (видео)
- Известная фотография Альберта Эйнштейна уйдет с молотка
- Племянник курьера, получившего от Эйнштейна записку вместо чаевых, продал ее за $1,5 миллиона
- Двойной праздник для математиков: 14 марта отмечается День числа Пи и именины Альберта Эйнштейна (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram