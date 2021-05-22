Письмо было адресовано физику Людвику Зильберштейну, оно написано в октябре 1946 года.

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2 продали на бостонском аукционе RR Auction за $1 243 707.

Как сообщается на сайте аукционного дома, стартовая цена письма была на уровне $400 тыс. Имя покупателя письма не называется.

Читайте такжеПисьмо Эйнштейна о теории относительности продано за $103 тысячиПисьмо адресовано физику Людвику Зильберштейну, оно написано в октябре 1946 года. В письме указана формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, это одна из самых известных физических формул в мире.

Всего в мире известны четыре копии этой формулы, написанные Эйнштейном.

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Автор: Ирина Погорелая