Количество украинцев, попавших в плен пиратов у побережья Нигерии, возросло

Ранее сообщалось о похищении четырех украинцев - членов экипажа судна Curacao Trader.

По уточненным данным, среди похищенных пиратами с судна у побережья Нигерии 13 моряков - шесть украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"На настоящее время известна уточненная информация, что среди 13 захваченных - шесть граждан Украины. Остальные - россияне", - сказал Коваленко.

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По его словам, личности всех шестерых украинцев установлены.

"Судовладельцем и оператором судна создается оперативный штаб, будут, наверное, нанимать специальную компанию, которая будет заниматься переговорами (с пиратами)", - добавил Коваленко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Коваленко заявил, что у побережья Нигерии пираты похитили с судна Curacao Trader 13 моряков, в числе которых четверо украинцев. Всего на судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции установили связь с судовладельцем и оператором судна.

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