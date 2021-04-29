Первые клинические исследования таблеток уже начались, медикаменты, которые работают по похожему принципу, уже лечат СПИД и гепатит С.

Таблетки от коронавируса уже к концу года обещает американский концерн Pfizer.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЕврокомиссия судится с компанией AstraZenecaПо словам его директора, это будет противовирусный препарат, который будет блокировать способность коронавирус размножаться внутри клеток. Впрочем помогать он будет только на начальной стадии заболевания, когда появляются первые симптомы.

Первые клинические исследования таблеток уже начались, медикаменты, которые работают по похожему принципу, уже лечат СПИД и гепатит С.

Впрочем против респираторных заболеваний, таких как COVID или грипп, противовирусные препараты обычно не применяются, потому что побочные эффекты обычно преобладают пользу. Лечат ими лишь бронхит или, например, пневмонию.

Что известно об испытаниях Pfizer таблеток от коронавируса

Ранее стало известно, что компания Pfizer начала испытания пероральной противовирусной терапии, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках COVID-19.

Также Pfizer работает над препаратом, который необходимо вводить внутривенно пациентам с осложнениями от COVID-19.

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Автор: Ольга Робейко