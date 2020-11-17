Покидающие территорию Нагорного Карабаха армяне выкапывают и забирают с собой останки родственников, после вхождения туда так называемых российских «миротворцев».
Об этом сообщает "Sputnik Армения".
Подобные факты были замечены в Карвачаре (Кельбаджаре), который теперь будет передан Азербайджану.
"Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми - другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами", - объяснил свои действия один из жителей.
На опубликованной записи видно, как гроб достают из могилы, герметично упаковывают и сверху прикрепляют крест.
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Что этому предшествовало
- Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.
- В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
- Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
- Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские "миротворцы", транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.
Справка УНИАН
- В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек.
- С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли "поясом безопасности".
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