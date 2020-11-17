На опубликованной записи видно, как гроб достают из могилы, герметично упаковывают и сверху прикрепляют крест.

Покидающие территорию Нагорного Карабаха армяне выкапывают и забирают с собой останки родственников, после вхождения туда так называемых российских «миротворцев».

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Подобные факты были замечены в Карвачаре (Кельбаджаре), который теперь будет передан Азербайджану.

"Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми - другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами", - объяснил свои действия один из жителей.

На опубликованной записи видно, как гроб достают из могилы, герметично упаковывают и сверху прикрепляют крест.

Читайте такжеВ Карабахе армянские солдаты обстреляли так называемых российских "миротворцев" - СМИ (видео)

Что этому предшествовало

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские "миротворцы", транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Справка УНИАН

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек.

С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли "поясом безопасности".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН