Власти Египта надеются, что новый музей сможет оживить туризм – основной источник доходов.

В столице Египта пройдет "Золотой парад фараонов". 22 мумии перенесут из Каирского египетского музея в расположенный в 5 км новый Национальный музей египетской цивилизации.

Об этом пишет BBC News.

Читайте такжеНападение возле Конгресса США: умер один из полицейскихМумии, помещенные в наполненные азотом ящики, перенесут с почетом по порядку их правления. Для каждого из фараонов подготовили специальный транспорт, оснащенный амортизаторами. Их будут сопровождать колесницы.

Власти Египта надеются, что новый музей сможет оживить туризм – основной источник доходов, пострадавший из-за пандемии коронавируса. Мероприятие будут транслировать онлайн.

Фараонов разместят в королевском зале мумий, и с 18 апреля они станут доступными для обозрения публики.

В то же время в самой стране к анонсированному событию относятся со страхом, поскольку в Египте до сих пор бытуют предрассудки, связанные с переносом мертвых и вскрытием могил. Некоторые даже связали парад с событиями, которые регион был вынужден пережить в течение последних нескольких месяцев.

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Автор: Яна Ставская