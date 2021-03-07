Ожидается, что вечером в воскресенье, 7 марта, Франциск отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль – одном из центров автономного иракского Курдистана.

Папа римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье, 7 марта, прибыл в город Мосул на севере страны.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьёзно повреждены в боях за город.

Ожидается, что вечером в воскресенье Франциск отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль – одном из центров автономного иракского Курдистана.

В субботу, 6 марта Папа встретился с одним из наиболее авторитетных духовных лидеров мусульман-шиитов – великим аятоллой Али Систани. Встреча прошла в городе Наджаф. Обсуждались возможности мирного сосуществования в Ираке людей разных конфессий.

Папа Франциск прибыл в Ирак в пятницу, 5 марта. Он встретился с президентом страны Бархамом Салехом. Понтифик назвал "знаковым" свой приезд и заявил, что это был его "долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод".

Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность "видеть дальше наших различий" – это залог построения справедливого общества.

Хотя в Ираке существенно преобладают мусульмане, в стране по-прежнему живут около 300 тысяч христиан. В 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз как со стороны "ИГ", так и шиитских ополченцев.

Мосул и контроль боевиков ИГ

Мосул - крупный город, который более трёх лет находился под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство". Именно в Мосуле бывший глава "ИГ", убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый "халифат".

Мосул был освобождён иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.

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Автор: Тамара Отовская