Папа Римский Франциск провел частную встречу с родителями ЛГБТ-подростков, на которой сказал, что «Бог любит всех своих детей», и что Католическая церковь также должна «любить всех мужчин и женщин».
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Об этом со ссылкой на испанскую редакцию CNN пишет "ТСН". Подробности встречи раскрыла мать ЛГБТ-парня и вице-президент итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-детей Мара Грасси
По словам женщины, Папа не сказал, что"Бог любит именно ЛГБТ-детей". Но его слова, "Бог любит всех своих детей", она поняла так, что ЛГБТ-дети также пользуются божьей любовью, как и все остальные.
На встрече Грасси подарила Франциску книгу об опыте воспитания ЛГБТ-детей и подростков, а также футболку с радугой и надписью "Любовь не боится".
Ватикан официально не комментирует частные встречи Папы Римского, однако там подтвердили факт разговора Франциска с членами итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-детей.
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