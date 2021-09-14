Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.

Папа римский Франциск высказался против использования религии в политических целях.

Посетив расположенный в восточной Словакии город Прешов (часть населения этого региона составляют приверженцы автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии), понтифик отслужил мессу по византийскому обряду. В ходе богослужения он обратился к прихожанам с проповедью, посвященной проблеме христианской идентичности.

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Обращаясь к приблизительно 30 тыс. прихожан, Папа Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.

В Венгрии, которую Папа Франциск посетил в минувшее воскресенье, премьер-министр Виктор Орбан, проводящий антииммигрантскую и националистическую политику, заявил, что христианское наследие его страны находится под угрозой исчезновения.

После встречи с Папой Франциском Орбан сказал, что просил понтифика "не допустить гибели христианской Венгрии".

Папа Франциск заявил в ответ, что страна может сохранить свои христианские корни, открывшись для нуждающихся.

В ходе богослужения в Прешове он высказался против использования религии в так называемых культурных войнах, которые, как подчеркнул понтифик, наносят ущерб общему благу.

"Крест – это не флаг, которым надо размахивать, но чистый источник нового образа жизни", – сказал Папа Франциск, добавив, что истинно верующий не считает никого врагом, но относится ко всем как к братьям и сестрам.

Некоторые праворадикальные политические партии в Восточной Европе, в частности, некоторые союзники Виктора Орбана, используют символ креста в своей политической символике, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая