Папа римский Франциск высказался против использования религии в политических целях.
Посетив расположенный в восточной Словакии город Прешов (часть населения этого региона составляют приверженцы автокефальной Православной церкви Чешских земель и Словакии), понтифик отслужил мессу по византийскому обряду. В ходе богослужения он обратился к прихожанам с проповедью, посвященной проблеме христианской идентичности.
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Обращаясь к приблизительно 30 тыс. прихожан, Папа Франциск призвал не относиться к христианскому кресту как к политическому символу или знаку религиозного и социального статуса.
В Венгрии, которую Папа Франциск посетил в минувшее воскресенье, премьер-министр Виктор Орбан, проводящий антииммигрантскую и националистическую политику, заявил, что христианское наследие его страны находится под угрозой исчезновения.
После встречи с Папой Франциском Орбан сказал, что просил понтифика "не допустить гибели христианской Венгрии".
Папа Франциск заявил в ответ, что страна может сохранить свои христианские корни, открывшись для нуждающихся.
В ходе богослужения в Прешове он высказался против использования религии в так называемых культурных войнах, которые, как подчеркнул понтифик, наносят ущерб общему благу.
"Крест – это не флаг, которым надо размахивать, но чистый источник нового образа жизни", – сказал Папа Франциск, добавив, что истинно верующий не считает никого врагом, но относится ко всем как к братьям и сестрам.
Некоторые праворадикальные политические партии в Восточной Европе, в частности, некоторые союзники Виктора Орбана, используют символ креста в своей политической символике, передает Голос Америки.
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